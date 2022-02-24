Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener'den 4 maddelik Ukrayna açıklaması /24 Şubat 2022 21:09

Meral Akşener'den 4 maddelik Ukrayna açıklaması

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Montrö Anlaşması'nı işaret ederek AKP yönetimini eleştirdi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon hakkında açıklama yaptı.

Akşener, Montrö'ye dikkat çekerek iktidara sert yüklendi.

Akşener, "Saraydaki bol maaşlı şen azınlık ve iktidarları da bu vesileyle mirasyedi bir evlat gibi her fırsatta hor gördükleri Montrö'nün, Lozan'ın ve ülkemizi Dünya savaşının dışında tutabilmiş iradenin hayati önemini anlamalı ve o iradeyi gösterebilenlere bir hayır dua göndermelidir" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamaları şu şekilde:

1- Rusya’nın bölge devletlerinin güvenlik ve egemenliklerini tehdit etmesi bir dış politika doktrini değil, Dostoyevski romanlarında görülen türden bir ruhsal bunalımdır.

2- Uluslararası toplum bu davranışı şiddetle reddetmeli ve devlet egemenliği ile saldırmazlık ilkesini esas alan uluslararası sistem yaklaşımına ivedilikle geri dönülmelidir.

3- Türkiye ise Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S400'lerden acilen kurtulmalı, Akkuyu nükleer santralini derhal millileştirmeli, bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır.

4- Saraydaki bol maaşlı şen azınlık ve iktidarları da bu vesileyle mirasyedi bir evlat gibi her fırsatta hor gördükleri Montrö'nün, Lozan'ın ve ülkemizi Dünya savaşının dışında tutabilmiş iradenin hayati önemini anlamalı ve o iradeyi gösterebilenlere bir hayır dua göndermelidir.
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