Samanyolu Haber /Politika / Meral Akşener'den adaylık açıklaması /18 Aralık 2020 22:29

Meral Akşener'den adaylık açıklaması

İyi Parti lideri Meral Akşener Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu 20. Saat programında açıklamalarda bulundu. İşte Akşener'in o açıklamaları.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener "AKP ile ittifak yapmayız ama parlamenter sistem için masada oluruz" dedi. Akşener adaylık tartışmalarına katılarak;  "Bana hep sen aday mısın diye soruluyor. Her Türk vatandaşı gibi ben de hayal ederim, isterim. İddia sahibi herkes ister. Bir kez daha söylüyorum, ben Türkiye’nin geleceğini kendi nefsim için zora sokmayacağım. Seçime doğru gidildiğinde nasıl yol tutulacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı. 

İyi Parti lideri Meral Akşener Halk TV'de Özlem Gürses'in sunduğu 20. Saat programında açıklamalarda bulundu. 

Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

27 yıllık siyasi hayatımda böyle bir atmosfer yaşamadım. Ben politikaya çok genç başladım, kadınlığım üzerinden hiç hakarete uğramadım. Genellikle siyasi duruşumuzdan dolayı bize bağırıp çağrılmıştır. Cinsiyetim üzerinden hiç hakarete uğramamıştım. Çok ayıp bir şey bu.

"Cumhur ittifakı psikologların incelemesi gereken bir birliktelik "

Türkiye’de uzun süreden bu yana değerler üzerinden siyaset yapılıyor. Farklılıklarımız üzerinden karşı olduğumuz, siyasetçilerin buna teşvikte bulunduğu bir dönemden geçiyoruz. Öğretmen gözü ile baktığım zaman siyasi cenahta Türkçeler de yetersiz. Ana dilinizi yetersiz konuşamadığınız zaman anca söversiniz. Birbirini düşman ilan ettirme konforlu bir alan.

Bir diğer taraftan da ikimizin siyasetçi olduğumuzu sayalım. Tutumlarımız üzerinden eleştiri yapmamız gerekirken, çok özel anlar üzerinden eleştiriler yapılıyor. Bu biraz da entelektüel birikimin eksikliği ile alakalı. Bir siyasetçi, diğer siyasetçiye zürriyetsiz dedi ve sonra bu insanlar yan yana geldi.

Çok böyle psikolojik olarak incelenmesi gereken bir birliktelik kuruldu. Çözüm ortaklığı üzerinden yan yana geliş değil, pazara kadar değil mezara kadar gibi cümlelerin havada uçuştuğu bir yan yana geliş oldu. Vatandaşın derdi üzerinden politikayı şu anda sadece biz yapıyoruz. Sizin derdiniz nedir, bunun çözümünü kamuoyu ile biz paylaşıyoruz. Yavaş yavaş bu makul siyasete vatandaşın gözü kayıyor.
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