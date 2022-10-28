Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener'den aday açıklaması /28 Ekim 2022 09:18

Meral Akşener'den aday açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “İnançla söylüyorum; 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın gösterdiği aday olacak” dedi.

SHABER3.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demre Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Kekova Festivali ile belediyenin toplu açılış törenine katıldı.

Akşener’e, AKP’den istifa ederek İYİ Parti’ye katılan Eşref Fakıbaba ile milletvekilleri ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti.

Akşener, “Nasıl el ele tutuştuk Antalya Büyükşehir alındıysa, nasıl el ele tutuştuk 11 büyükşehir alındıysa şimdi de el ele tutuşacağız. Sizi mahcup etmeyeceğiz inşallah. İnançla söylüyorum; 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın gösterdiği aday olacak” dedi. Akşener, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediyesi'nin hizmetleriyle ilgili, "Eğer çalmazsınız, çaldırmazsanız, adam kayırmazsanız, yandaş kayırmazsanız israf etmezseniz; 5 maaş, 15 maaş alan danışmanlar atamazsanız demek ki sizin verginizle size hizmet edilebilirmiş" ifadelerine yer verdi.

Açılışta bir konuşma yapan Akşener, şunları söyledi:

“BUGÜN GENÇLERE ‘SÜFLİ’ DİYEN BİR CUMHURBAŞKANI VAR”
Ama en büyük görev, çocuklar sizin. Cumhuriyet size emanet. Bugün gençlere, çocuklara, sizlere ‘süfli’ diyen bir cumhurbaşkanı var, size Atatürk’ümüzü unutturmaya çalışan bir iktidar var. Buna rağmen inatla bu ülkeyi seven, ‘Bu ülkede kalacağız’ diyen, ‘Bu Cumhuriyet’in, bu demokrasinin emanetçisi biziz’ diyen sizler var.

Atatürk’ümüz der ki ‘Toroslar’daki bir yörük çadırında eğer o duman tütüyorsa bu ülke her şekilde ayağa kalkar’. Sizler, Atatürk’ümüzün size niye güvendiğini; yörüklere, Türkmen’e niye güvendiğini, niçin siz gençlere Cumhuriyet’i emanet bıraktığın çok iyi anlıyoruz.

Bugün burada hem Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hem de Demre Belediyesi’nin el ele vererek hem Antalya hem Demre’ye nasıl hizmet ettiğini dinledik.

"ÇALMAZSANIZ, ÇALDIRMAZSANIZ, ADAM KAYIRMAZSANIZ HİZMET EDİLEBİRMİŞ"
Eğer çalmazsınız, çaldırmazsanız, adam kayırmazsanız, yandaş kayırmazsanız, israf etmezseniz; 5 maaş, 15 maaş alan danışmanlar atamazsanız demek ki sizin verginizle size hizmet edilebilirmiş. Demek ki Türkiye’nin kaynakları; Antalya’nın, Demre’nin kaynakları hizmet etmeye yetermiş. Demek ki bundan sonra bize çok büyük bir iş düşüyor. Nasıl el ele tutuştuk Antalya Büyükşehir alındıysa, nasıl el ele tutuştuk Demre, Elmalı alındıysa, nasıl 11 büyükşehir alındıysa şimdi de el ele tutuşacağız. Sizi mahcup etmeyeceğiz inşallah. İnançla söylüyorum; 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın gösterdiği aday olacak inşallah."


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