Meral Akşener'den Ali Babacan adımı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı ziyaret edecek.





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Evine dön” çağrısının ardından ittifaklar tartışmalı hale geldi. Bu tartışmaların gölgesinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın saat 14.00’de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı partinin genel merkezinde ziyaret edecek.





Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e “Evine dön” çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin çağrısını değerlendiren Akşener, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, “Ben aracılığınızla Sayın Erdoğan’a bir çağrıda bulunmak istiyorum, ortağı ile ilgilinsin" demişti.





Erdoğan ise Bahçeli’nin çağrısını “Terör örgütleriyle el ele olmak, milli ve yerli olarak düşündüğümüz İyi Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir. Böyle bir sıkıntının olması hasebiyle böyle bir davet gerçekleşmiş diye düşünüyorum. Ülke genelinde bir bütünleşmenin gereğini düşünüyorum" diye değerlendirmişti.





Akşener en son bugün yaptığı açıklamada, parlamenter sisteme dönüş için CHP dahil Millet İttifakı'nın destek vermeye hazır olduğunu belirtirken, "Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine samimiyetten uzak ise biz, İyi Parti olarak milletimizin çıkarlarına, menfaatlerine, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir insanı yolda bırakmadık" ifadelerini kullanmıştı.