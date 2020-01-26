Meral Akşener'den Elazığ depremi açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Elazığ'da cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeyi ve yaralıları ziyaret etmek için Elazığ'a geldi. Akşener, siyasi parti ayrımı yapılmadan birlik ve beraberlik gücünün gösterildiğini belirtti.





Depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesini ziyaret ettiğini dile getiren Akşener, " Dün telefonla konuştuğum bir kardeşimizin hem çocuğu hem de eşini kaybetmişti. Taziye ziyareti gerçekleştirdik orada. Bütün kayıplarımız için başsağlığı, yaralılar için acil şifalar diliyorum." dedi.





Akşener, "Bu depremde bir şey oldu, iktidar partisi elbette devleti yönetiyor o imkânlarıyla buraya geldi. Millet ittifakının seçilmiş belediye başkanları buraya geldi. Biz de teşkilatlarımızı buraya gönderdik, durumu yerinde görmek için geldim ben de. Allah yaralılarımıza şifa versin. Hayatını kaybedenlerin mekanlarını cennet eylesin. Böyle durumlarda konuşacak bir şey olmuyor. Birlik, beraberliğe ihtiyaç olan bir dönem, bunu da Türk milleti gösterdi. Hiçbir siyasi ayrışma göstermeden herkes burada bir ipin ucundan tutmaya çalıştık. İnşallah bu acılar bir daha yaşanmaz" ifadesini kullandı.