Samanyolu Haber /Politika / Meral Akşener'den Erdoğan'a net cevap /17 Kasım 2022 18:06

Meral Akşener'den Erdoğan'a net cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masayı terk et çağrısına yanıt verdi.

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"Biz, sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz" diyen Akşener, "Biz, 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur" ifadelerini kullandı.

Akşener, şöyle devam etti: "Dolayısla çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da hiç olmayız."

Akşener, "Çizgisinde hiç kırıklık olmayan bir siyasi partiyiz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık bundan sonra da olmayız" diye konuştu.

Erdoğan, Endonezya dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, İYİ Parti ile ilgili olarak "Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Bu tabii düşündürücüdür. Hele hele böyle bir dönemde. Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" demişti.
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