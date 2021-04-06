Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener'den, Erdoğan'a sürpriz telefon! /06 Nisan 2021 13:43

Meral Akşener'den, Erdoğan'a sürpriz telefon!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı 104 emekli amiral ile ilgili aradığı iddia edildi

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gazeteci Barış Pehlivan, Cumhuriyet'teki bugünkü yazısında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Gazeteci Barış Pehlivan yazısında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 104 emekli amiralin gözaltına alınmaması için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı aradığını iddia etti.

Pehlivan'ın dikkat çeken yazısı şu şekilde;

"İYİ Parti’nin çok önemli bir ismiyle konuştum. Belli ki Akşener’in “zevzeklik” açıklaması, parti içinde de kriz yaratmıştı. Kritik isim, bana Akşener’in yanlış anlaşıldığını söyledi. Ona göre Akşener “zevzeklik” diyerek yükselen tansiyonu yatıştırmaya çalışıyordu. Olayların daha vahim noktalara gitmesini engellemek istiyordu.

Daha da ilginci…

İddia o ki: Akşener, pazar günü Cumhurbaşkanlığı ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. O görüşmeye kadar gündemde 104 amiralin sabaha karşı gözaltına alınması masadaydı. Görüşmede sağduyulu davranılmasını isteyen Akşener’in girişimleriyle “sadece bildirinin öncüleri” denilerek gözaltı sayısı azalmıştı. Akşener’in muradı gözaltı olmamasıydı ama gücü buna yetmişti. Partinin kritik isminin tezine göre Akşener, hem açıklamalarla hem yaptığı görüşmelerle yangını söndürmeye çalışıyordu.

Bunları not aldım. Ama aynı gece (pazar) enteresan bir şey oldu. Yargı kulislerine göre, amirallerin bulunduğu şehirlerdeki savcılar, gece yarısı adliyeye çağrıldı. Bu tabii ki “operasyon geliyor” demekti. Acaba kaç kişi olacaktı? Sabah 10 gözaltı ve 4 arama kararını görünce “belki de kritik isim haklıdır, Akşener’in etkisidir” dedim."
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