Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener'den Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış /25 Haziran 2020 22:03

Meral Akşener'den Erdoğan'la ilgili çok konuşulacak çıkış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek seçimlerde bu göreve seçilemeyeceğini iddia etti.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle her şeyin kötüye gittiğini belirterek, "Sayın Erdoğan hep kendi partisinin 10 puan önünde yer alırdı. Tarihe not düşüyorum sayın Erdoğan gelecek seçimde Cumhurbaşkanı olamayacak" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV YouTube kanalında “Liderlerle Ekonomi” programına katılarak, Elif Çakır, Taha Akyol ve İbrahim Kahveci’nin konuğu oldu.

Akşener, Erdoğan’ın hala meselelere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı perspektifiyle baktığını belirterek, şunları söyledi:

“Sayın Erdoğan’ın en sevdiği kelime ‘Kolay’dır. Bu, belediyecilik anlayışından geliyor. Sayın Erdoğan’ın çıraklık döneminde Kemal Derviş’in programına uyduğu için çok rahat geçti. Ama kalfalık ve ustalıkta öldük. Kalkınma programı oluşturulmadı. Para bol, borçlanabiliniyor. Belediye başkanı üretimi teşvik etmek için kooperatif kurabiliyor. Tarımla ilgili zerre fikri olmadığı için her şeyi ithal eder olduk. Zaman içinde bürokrasi o kadar siyasallaştı ki fikrini söyleyemez oldu. Osmanlı’dan beri gelen devlet hafızası gitti. Kurumların birer birer çöktüğünü görüyoruz. Dostum Putin, dostum Trump… Bireylerin dostlukları iyidir ama yöneticilerin dostlukları iyi değildir. Bu bütün hafızaları ortadan kalkıyor. Kurumsallık bir kurallar bütünüdür. İçinde ahlak ve şeffaflık vardır. Kolay kolay yolsuzluk yapamazsınız.

“HER ŞEY ERDOĞAN’IN İKİ DUDAĞININ ARASINDA”

Hayat, psikolojiden ibaret. Sayın Erdoğan kendisini Cumhurbaşkanı gibi hissetse durum başka olacak. Belediye perspektifinden baktığından onun için her şey ‘Kolay’. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi sonrası ibre hep aşağı indi. Sayın Erdoğan için hep başkaları suçludur. Önce parlamenter sistemi suçladı. Sonra partili cumhurbaşkanlığına geçildi. Sonrasında çok daha vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Parlamenter sistem döneminde il başkanı suçlanırdı, milletvekili suçlanırdı, varsa belediye başkanı, bakan suçlanırdı. Sayın Erdoğan önünde büyük bir bariyer olurdu. Belediye başkanları bir göz kırpmayla görevden alınıyor, kural yok. Şimdi o bariyer indi artık her şey sayın Erdoğan’ın iki dudağının arasında. Sayın Erdoğan hep kendi partisinin 10 puan önünde yer alırdı. Tarihe not düşüyorum sayın Erdoğan gelecek seçimde Cumhurbaşkanı olamayacak."
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