Altılı Masa'da büyük kriz: Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a adaylık çağrısı yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'nın 6 Mart Pazartesi günü yapılacak toplantısı öncesi Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Meral Akşener, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili kararını basın toplantısıyla açıkladı.







Altılı Masa'yı oluşturan liderler dün Cumhurbaşkanı adayı gündemiyle ilk kez bir araya geldi. Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü.







Sona eren toplantı sonrası yapılan açıklamada “Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz” denildi.





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa’nın dünkü toplantısıyla a ilgili Genel İdare Kurulu (GİK) üyelerini bilgilendirdi ve değerlendirmelerini aldı.





Toplantının ardından Meral Akşener’in parti genel merkezinde İYİ Parti’nin Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili kararını açıklamak için kameraların karşısına geçti.





İYİ Parti Lideri Akşener şunları söyledi:





– En sonda söyleyeceklerimizi başta söyleyim; İYİ Parti bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölüm ile sıtma arasında tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Kişisel ikbal hesapları için üretilmiş siyasetin hınk deyicisi olmayacaktır.





– Ben ve arkadaşlarım ilk günden beri aynı kararlılıkla duruyoruz. Nasıl 2002 yılında milletin aleyhine plan yapanların karşısında durduysak bugün de duruyoruz. Nasıl 2010’da durduk, bugün de aynı yerde duruyoruz.





AYNI YERDE DİMDİK DURUYORUZ

– Nasıl 2015’te milletin canına kıyanların karşısında durduk, bugün de duruyoruz. Nasıl 2018’de milletimizi iki yumruk arasına alanların karşısında durduk bugün de aynı yer de duruyoruz. Nasıl 2020’de milletin tercihlerini hiçe sayanların karşısında durduk, bugün de ayın yerde dimdik duruyoruz.







KİRLİ PAZARLIKLARA DİRENEREK GELDİK

– 2023 yılında milletimiz Cumhuriyetimizin yıpratılan değerleri için, demokrasimiz için, hürriyetimiz için mücadele verriken ‘ceketimi assam seçilirim’ diyenlerin karşısındayız. Bizim yolumuz dün de aynıydı bugün de aynı.







– Biz milletimize bir söz verdik. Milletin sesini bastıran değil, duyuran olacağımıza söz verdik. Milletin taleplerini hiçe sayan değil, gerçekleştiren olacağımıza söz verdik. Bu bizim kurtuluş felsefemizdir. Bu bizim temel ilkemizdir. Bu İYİ Parti’nin varoluş sebebidir. Biz dayatmalara direnerek geldik, biz kirli pazarlıklara direnerek geldik.





Bugün kirli pazarlıkları reddederek geldik. Dün gerçekleşen toplantıda ortak cumhurbaşkanının adayın kim olacağını tartıştık.





ALTILI MASA NOTER MASASI OLDU

Dün 5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ismini beyan ettik. Ancak önerimiz kabul görmedi.







Anladık ki şahsi hırslar Türkiye’ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti’yi bunun için kurmadık.





Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür.





Bu masa artık potansiyel adayların tartışabildiği ortak akıl platformu olmaktan çıktı. Ne bir kumar masasında ne bir noter masasında olmayacağız. 85 milyonun geleceğini tehlikeye atmayacağız. Cumhuriyetimizin yeni asrını göz göre göre hiç etmeyeceğiz.





İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A ÇAĞRI

Ülkemizi sadece kriz üreten ucube sisteme teslim etmeyeceğiz. Biz demeye devam edeceğiz. Yavaş ve İmamoğlu’na çağrıda bulunmak istiyorum. Siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Tüm iftiralardan alnızın akıyla çıktınız.







Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Sizi göreve çağırıyorum. Vatanın bütünlüğü bağımsızlığı tehlike altındayken, devletimizin itibarı her gün yok edilirken Saray hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmezken size bir vazife verilmiştir.





Bu vazife millet iradesini tekrar hakim kılma vazifesidir. Hiç şüphemiz yok ki bu vazife reddedilemez vazifedir. Çünkü bu çağrının sahibi millettir. Bu karar milletindir. Ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da figüranlık yapacağız. Ya tarih olacağız ya tarih yapacağız.”







