Samanyolu Haber /Gündem / Meral Akşener'den İmamoğlu'na çağrı /01 Ocak 2021 21:44

Meral Akşener'den İmamoğlu'na çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'u kadınlar için güvenli bir şehir haline getirmesini istedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nın ilk etabının açılış törenine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir yılda 386 kadının öldürüldüğüne dikkat çekerek, İstanbul'un kadınlar için güvenli bir şehir haline getirilmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çağrıda bulundu.

Akşener, şu ifadeleri kullandı: 

“İki kadının şahitliğinde sizden bir şey isteyeceğim. Bir yılda 386 kadın öldürüldü bu ülkede. İstediğimiz kadar bağıralım çağıralım Ankara'dakiler duymuyor. Başkanım sizden başka bir vizyon istiyorum. O da İstanbul'un Türkiye'de yaşayan tüm kadınlar için yaşanabilir, nefes alan bir kent olmasını sağlamanızı istiyorum. İstanbul'da bir kadın işinden çıktığında evine giderken, saldırıya uğramayacağına emin olmasını istiyorum. Elektrik direklerinde sönen ampuller nedeniyle yüreği ağzında evine gitmesini istemiyorum. Kadınlarımızın ekonomimize katılımını sağlayacak yollar bulmanızı istiyorum. İstanbul'a gelen bir kadının derin bir nefes almasını istiyorum.” 
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