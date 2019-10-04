Meral Akşener'den ittifak açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fox Tv'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevapladı. Akşener, CHP ile yaptıkları ittifakın dağılacağı yönündeki iddialar için, "Cumhur İttifakı'nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum" dedi.





"KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞMEM OLMADI"

"Kılıçdaroğlu ile görüşmem olmadı. Hangi bilgiler ışığında bunu söylüyor bilmiyorum" açıklamasında bulunan Akşener, "Millet İttifakı'nın bozulup bozulmayacağına yönelik sorulara baktığınızda ağırlıklı olarak Cumhur İttifakı'nı destekleyen gazetecilerin fantezilerine uygun sorularla karşılaştığımızı görüyorum ben." ifadelerini kullandı.





Akşener geçen hafta ishal salgını rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Akşener, hastalığının sebebinin de sulardan olabileceğini söylemişti. 'Su' açıklamasının ardından Mansur Yavaş'ın konuyla ilgilendiğini söyleyen Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na teşekkür etti.