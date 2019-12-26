Meral Akşener'den Kanal İstanbul'a şartlı destek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV’de değerlendirmelerde bulunuyor.





Akşener, şunları söyledi:





* Bizim Kalkınma Başkanlığımız var. Bu tartışmaya açıldığı zaman 2011’de seçim için sayın Erdoğan tarafından büyük, mega, çılgın proje diye sunulmuştu. Ondan sonra da 8 yıldır kimse Kanal İstanbul’u ağzına almadı.





* Birden ortaya çıkınca, tekrar alevlenince tartışma, Kalkınma Başkanlığımız bu konuda bir çalışma yaptı. Fakat esas olan şu. Biz prensip olarak AK Parti’nin getirdiği ister büyük, ister çılgın, ister akıllı isterse bir başka manada Türkiye’ye yönelik herhangi bir projeye kategorik olarak karşı değiliz ama burada sorun şu.





* Şimdi bir kanal açılacak bunun çevre boyutu var, bunun stratejik boyutu var, bunun İstanbul boyutu var, bunun nüfus boyutu var, bunun deprem boyutu var ve dış ilişkiler boyutu var.





* Bunlar bir kenara konulduktan sonra sadece bir yatırım olarak baktığımız zaman ekonomik olarak buna bir talep var mı? Yani bu yatırım deniliyor ki 20 milyar dolarlık bir yatırım.





* Söyleneni söylüyorum. Bu 20 milyar dolarlık bu yatırımı yaptıktan sonra Türkiye ne kazanacak? Yani Süveyş Kanalı gibi mi, Panama Kanalı gibi mi ne kazanacak?





* Yeşil alan yapılırsa ve rant olmazsa evet derim.