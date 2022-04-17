Meral Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması

İYİ Parti lideri Meral Akşener, KRT TV’de katıldığı programda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında olan Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruya Akşener, şu cevabı verdi;





*Cumhur İttifakı çok merak ediyor bizim adayımızı. Seçim yasasının bile benzer bir amaçla geçtiğini düşünüyorum.





*Cumhur İttifakı'nın adayı eğer Sayın Erdoğan ise, (bunu Erdoğan'ın azından duymadım sadece Bahçeli söylüyor) Erdoğan ve arkadaşları rakibini merak ediyor ise derhal bir seçim kararı alsınlar biz de derhal adayımızı açıklayalım.





*Masada hiç cumhurbaşkanı şu mu olsun, bu mu olsun diye konuşmadık. Bunu da arkadaşlar zaten paylaştılar.





*Gündemde olan isimlerden konuşacak olursak. Ben Sayın Mansur Yavaş'ın adının anılmasından gurur duyarım çünkü ittifakın adayı. İyi hizmet yapmasından, popülerliğinden isminin anılmasından onur duyarız.