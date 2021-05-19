Samanyolu Haber /Politika / Meral Akşener'den 'Rize' kararı /19 Mayıs 2021 21:53

Meral Akşener'den 'Rize' kararı

İyi Parti lideri Meral Akşener'in Rize İkizdere'de yapılmak istenen taş ocağı kararına direnen köylüleri ziyaret için şehre gideceği belirtildi.

SHABER3.COM

İyi Parti lideri Meral Akşener yarın Rize İkizdere'de taş ocağına karşı direnen köylülerle bir araya gelecek.

 Akşener, eylem ve basın açıklamalarının yasaklandığı ve günlerdir Cengiz İnşaat'ın açmak istediği taş ocağına karşı direnen Rize İkizdere'deki köylüleri ziyaret edecek.

 Akşener’in Rize programı merkez ve Çayeli ilçelerinde esnaf ziyaretleriyle devam edecek.

İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat'ın başlattığı taş ocağı çalışmalarına yöre halkının tepkileri sürerken Rize Valiliği’nden dikkat çeken bir karar gelmişti. 16 Mayıs’ta valilik, İkizdere ilçesinde 15 gün süreyle gösteri, yürüyüş ve basın açıklamasını yasaklamıştı.
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