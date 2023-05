Meral Akşener'den seçmene uyarı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy sahilini ve Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti. Burada konuşan Akşener şunları söyledi:

*Önümüzdeki pazar seçime gidiyoruz. İki kişiye oy kullanacağız. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu, birisi Sayın Erdoğan. İşimiz kolay. Millet İttifakı'nın tüm partileri güçlerini sandık başında daha evvel birleştirmişti.

*Bugün daha da iyi bir biçimde birleştirdi bütün siyasi partiler. Sandık başından toplanan tüm bilgiler CHP'nin genel merkezinde buluşacak ve oradan eksik gedik tek elden söylenecek ve bizler gidereceğiz.

*Sadece 2 buçuk milyon seçmene ulaşmamız gerekiyor. Arada çok büyük bir seçmen farkı yok. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu'nu 13. Cumhurbaşkanı seçtirmek mümkün ve gerçekten kolay.

“MİKRO ÇALIŞMA YAPACAĞIZ”





*Bugün burada başlama nedenim şudur: Siz görevinizi yaptınız. Ama bir eksiğimiz var. O da şu: Sen patronsun, 5 kişi çalışıyor; işçilerinle konuşacaksın, onların aileleriyle konuşacaksın. Sen işçisin; patronunla konuşacaksın, arkadaşlarınla konuşacaksın. Mikro çalışma yapacağız.





*Buzdolabını açtığımda içinde peynir olmayan, sadece mercimek çorbası olan, o mercimek çorbasının içinde soğan ve patates olmayan, yağ olmayan, sadece mercimek olan, suyla mercimek pişirilmiş çocuğuna yedirmek mecburiyetinde kalan ailelerin evine gidiyorum. O insanların derdini dinlemeye gidiyorum.









“SEÇMENİNİZİ UNUTURSANIZ, YANIMDAN DEFOLUP GİDİN”





*Özellikle rica ediyorum sizden. İYİ Partililere talimatımdır, diğer siyasi görüşte olanlardan da ricamdır. Tek bir şey istiyorum: şu parmağı sallayarak, şu parmağı göstererek konuşmak, tavır koymak yok. Seçmen velinimettir. Seçmen hangi görüşte olursa olsun, karşısında selam duracaksınız.





*Onun oyunu almak için seçmenin karşısında selam duracaksınız. Seçilmiş arkadaşlarıma talimatımdır: Milletvekili seçildiniz, seçmeninizi unutursanız, yanımdan defolup gidin. Bu netlikle söylüyorum. Seçmeninizi unutmayacaksınız. Size oy verenlerin vebalini taşıyacaksınız. O oyları helale çevireceksiniz, o oylara layık olacaksınız.









“KUTUPLAŞMAYA UYMAYACAKSINIZ”





*Şimdi bu düstur üzerinden her birinize, bizim partililerimize, İYİ Partililere talimatım ama diğer siyasi partililere de ricamdır: Her bir arkadaşınızın, her bir dostunuzun, her bir komşunuzun karşısına geçecek, onu ikna edeceksiniz, rica edeceksiniz, gönlünü kazanacaksınız, gönlüne gireceksiniz, emir kipi kullanmayacaksınız, üstten davranmayacaksınız, kutuplaşmaya uymayacaksınız. Bizi birbirimizin karşısına dikenler, onlar istediği gibi konuşsunlar. Siz öyle konuşmayacaksınız.









ÖRNEKLERLE TEK TEK ANLATTI, SEÇMENİ UYARDI





*Allah’ın nasibi, inşallah sizlerin gayreti, hepimizin gayretiyle 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu olarak seçilecek. Çünkü bakın mesele Sayın Erdoğan falan değil. Mesele, bu ucube sistemdir.





*Eğer 13. Cumhurbaşkanını Sayın Kılıçdaroğlu olarak seçersek, meclis ve yürütme farklı yerlerde olur, denge ve denetleme mekanizması işler, hukuk işler. Parlamenter sisteme hep beraber, başta AK Partililer olmak üzere, birlikte geçeriz.





*Çünkü bu kadar büyük bir gücün hem meclis hem Cumhurbaşkanlığı makamını almış olması bu ucube sistemin ilelebet devam etmesine sebep olur.





*Şöyle bir şey çıkar orta yere: Fakirsen daha fakirleşirsin, AK Partili zenginsen daha da zenginleşirsin. Senin çocuğun işsizken, öbürlerininki zengin olur. Senin çocuğun gece oturup gündüz uyurken, 82 puanla atanamamışken, 52-54 puanla ayısı dayısı olanlar atanmışken, sen mutsuz yaşarken, evladın mutsuz olurken, bir avuç zengin daha zenginleşir, acayip arabalarla gezerler.





*Bunların önüne geçmek için 13. Cumhurbaşkanını Sayın Kılıçdaroğlu olarak hep beraber seçeceğiz.