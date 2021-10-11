Meral Akşener'den 'suikast' açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı ziyareti sonrasında düzenlenen ortak basın açıklamasında konuştu.





Partisinin Teşkılat Başkanı Koray Aydın'ın da "Siyasi suikastlar yapılacağı konusunda bizim de aldığımız duyumlar var" diyerek desteklediği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimlere ilişkin “Siyasi cinayet kaygım var” sözlerini değerlendiren Akşener, "Bu tür duyumlar bilgiler elbette gelir. Benim inandığım bir şey var. Ecel ne bir nefes evvel ne bir nefes sonradır. Bu iddiaları çok fazla gündemde tutmamamız lazım diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuya ilişkin "Ülkemizde korku iklimi oluşturmayı amaçlayan bu tür iddiaları gündeme getirenleri, ellerindeki bilgileri savcılarımızla paylaşmaya davet ediyoruz" açıklamasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Akşener, "Atanmışlara cevap vermiyorum" diye yanıt verdi.





"ADAYLIK CUMHUR İTTİFAKI'NIN DERDİ"





Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki tartışmalara ilişkin ise Akşener "Cumhur İttifakı’na önerim, seçim kararı alsınlar, adayın kim öğrensinler“ dedi. Akşener ittifakla ilgili de şu ifadeleri kullandı:





"24 Haziran bileşenleri başka, 31 Mart bileşenleri başka. Yeni kurulan partiler var. Ama Millet İttifakı içinde yer alma konusunda oturup konuşmuş değiliz. Adaylık konusu Cumhur İttifakı’nın derdi. Onlar bu konu üzerine gidiyorlar. Millet İttifakı’nın göstereceği aday 13. Cumhurbaşkanı olacak. Cumhur İttifakı’na önerim, seçim kararı alsınlar, adayın kim öğrensinler."