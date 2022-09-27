Meral Akşener'den yeni 'adaylık' açıklaması

Seçim tarihi yaklaşırken 6'lı Masa'dan çıkacak cumhurbaşkanı adayı ismi de merakla beklenmeye devam ediyor.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerdeki çıkışı 'gayri resmi adaylık ilanı' olarak yorumlansa da henüz resmi bir adaylık açıklaması mevcut değil.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında gündeme dair konularla birlikte Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin de açıklamalarda da bulundu.



6'lı Masa sadece kendisinin cumhurbaşkanı adayı olmayacağını açıkladığını söyleyen Akşener dolayısıyla diğer liderlerin aday olmalarının doğal olduğunu ifade etti.



Akşener ayrıca, İYİ Parti'nin seçimlere girmesi için CHP'nin verdiği vekilliklere ilişkin olarak da "Sayın Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar teşekkür edeceğim." ifadelerini kullandı.







"ADAY KONUSU BELLİ NOKTAYA GELDİKTEN SONRA BU ÇÖZÜMLERİMİZİ ORTAKLAŞTIRACAĞIZ"





Seçim güvenliğiyle ilgili komisyon kurduk. Her siyasi parti kendi içinde, bütün siyasi partiler bir arada, mahalle temsilcileri, sandıkların başına gidecek insanlar. Orada müthiş çalışmamız var, eğitim veriliyor. 6 siyasi partinin insan unsuru birleştiriyor. Genellikle sandık başında hileler olur. Abidik gubidikler orada olur. Parlamenter sisteme geçişe dair bir iletişim komisyonu kuruldu. Birçok çalışmamız var.







Bu insanların bütün bu gelenekten getirdikleri farklılıklarını muhafaza ederek müştereklerin öne çıktığı, birbirine saygı kavramının öne geçtiği çalışma biçimi bu. Ben bunu Türkiye'nin bugünü ve yarını için çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Yarın bunun ne kadar kıymetli olduğunu görecek herkes.





"KEMAL BEY ADAYLIĞINI SÖYLEYEBİLİR, ORADA SORUN YOK"





Biz Başkanlık Divanı, GİK yaparız. Ayda bir il başkanları ve gençlik kolları başkanlarını topluyorum. Bu konuşmaların içerisinde arkadaşlarımızın temayülleri ortaya çıkıyor. Ama bu temayüllerin dayatma olmadığını söyleyebilirim. Bugüne kadar oylama v.s yapmadık. İnsanlar sahadan aldıklarını getirip, söylüyorlar. Fikirler ortaya çıkıyor. Henüz partimizin bu konuda oluşmuş resmi bir görüşü yok.





"KILIÇDAROĞLU'NA ÖLÜNCEYE KADAR TEŞEKKÜR EDECEĞİM"



Bizim borcumuz yok; çünkü eğer borç vardıysa biz 31 Mart'da ödedik, hatta alacaklı hale döndük. Biz hiçbir belediyede, koskoca İstanbul Belediyesi'nde 2 genel müdür, 2 genel müdür yardımcısı haricinde bir şeyimiz yok. Bizzat bunu ben istedim. Ankara'da da sayın Mansur Yavaş'tan telefon açıp, bir kişinin genel müdürlüğüne dair talebim olmadı. O masada insanların, siyasi geleneklerin tabanların da gülümseyerek oturmalarını sağlayan, CHP'ye gece gidip 15 milletvekilini istedim. Ama sayın Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar teşekkür edeceğim, bu başka bir şey. Bu Türkiye'ye dahil, CHP'ye tırnak içinde yasakçı zihniyet diye yapılan propagandasını yıkan tavır oldu.



Akşener'in söylediklerinden öne çıkanlar şöyle:Ben ona ortak akıl platformu diyorum. Çözüm üreten yapının farklılıklarını muhafaza edip, birbirine masa altından tekme atmayan bu yapının çok daha kalıcı işler üreteceğine inanıyorum. Bizde 'ya benimsin ya toprağın' anlayışı yok. Dertlere çözüm odaklı sistemimiz var. Habire çözüm üretiyoruz. Sonra aday konusu belli noktaya geldikten sonra bu çözümlerimizi ortaklaştıracağız.Sayın Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı konuşmayı çeşitli şekillerde yorumladı herkes. Partisine verdi mesajı. Bizim partimiz bunu kendi partisine mesaj olarak değerlendirmeyi tercih etti. 6'lı Masa'ya böyle bir mesajın verilmesi doğru değil. Kemal Bey son derece nazik saygılı bir insan. Çünkü o masa noter değil. Kemal Bey adaylığını söyleyebilir, orada sorun yok. Diğer arkadaşlarımız da söyleyebilir, başka insanların da adı gelebilir. Tartışılır, karar verilir. Bu yöntemi öneren, isteyen ve kendini bağlayan sayın Kılıçdaroğlu'dur.Kendi fikrim olarak hiçbir arkadaşıma danışmadan 'aday değilim' dedim. Bazıları gönül koymasına rağmen saygı duydu. O masada CHP 'tamam ben kalkıyorum' diyebilir. Buna da saygı duyulur, ama ben böyle bir şey olacağını zannetmiyorum. O masada herkesin fikrini söyleyip, kabul edenler, etmeyenler haline döner.