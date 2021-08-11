Meral Akşener'e Sivas'ta sözlü saldırı

Meral Akşener’e Rize’den sonra Sivas’ta da bir grup şalvarlı sarıklı kişilerce sözlü saldırı gerçekleştirildi. Son yıllarda muhalif liderlere yönelik tehdit ve saldırılar oldukça arttı. Yerel seçimler sonrası Ankara’da bir şehit cenazesine katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu linç edilmekten son anda kurtuldu. Gelecek Partili Selçuk Özdağ’ı ise 5 kişinin elinden koruma polisleri aldı. Bizzat Erdoğan saldırganları Meclis kürsüsünden tebrik ederken, Sedat Peker de iktidardaki bir ismin ricasıyla siyasetçi dövdürdüğünü itiraf etmişti.

Bold'da yer alan habere göre İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas’ta esnafı ziyaret etti. Akşener, Zara ilçesinde bir grup sarıklı şalvarlı kişilerin sözlü saldırısına uğradı.





Akşener’le saldırganlar arasında istifa tartışması yaşandı. Akşener istifa çağrısı yapan saldırganlara “Sen istiyorsan istifa ederim” diyerek cevap verdi.





Akşener’e sözlü saldırının ardından polis kalabalığa müdahale etti.





ERDOĞAN TEHDİT ETMİŞTİ





AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meral Akşener’in Rize ziyaretinde sözlü saldırıya uğramasının ardından partisinin grup toplantısında saldırganları tebrik etmişti. Erdoğan, Akşener’i “Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler” diyerek tehdit de etmişti.





Son yıllarda muhalif siyasilere yönelik saldırılarda artış var. 2,5 yıl önce Ankara’da bir şehit cenazesine katılan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, linç olmaktan bir vatandaşın evine sığınarak son anda kurtuldu.





Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ 15 Ocak’ta Ankara’daki evinden çıkıp aracına binerken 5 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Özdağ, aldığı darbelerle hastanelik olurken saldırganlar kaçtı.





AKP’nin işlediği suçları ifşa eden Sedat Peker de iktidar partisindeki bazı isimlerin ricasıyla siyasetçi dövdürdüğünü anlattı. Peker’in dövdürdüğü kişi eski AKP’li milletvekili Fevzi İşbaşaran idi.