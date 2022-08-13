Meral Akşener'i köpek ısırdı

Her hafta bir kente giderek vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde de Bilecik'e gitti. Burada esnaf ziyareti yapan ve Pazaryeri, Söğüt ve Gölpazarı ilçelerini gezen Akşener'in başına talihsiz bir olay geldi.



Odatv'den Gamze İşler'in haberine göre Kentte Ertuğrul Gazi Türbesi'ni gezip insanların dertlerini dinleyen Akşener'in bir sokak köpeği tarafından ısırıldığı öğrenildi. Zor anlar yaşayan İYİ Parti liderine hemen ilk müdahale yapıldı.



Sağlık ekiplerinin kuduz iğnesi yaptığı Akşener, ziyaretlerine kaldığı yerden devam etti.



Meral Akşener'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.