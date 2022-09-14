Samanyolu Haber /Politika / Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayını 'açıkladı' /14 Eylül 2022 23:03

Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayını 'açıkladı'

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

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Seçim takvimi işelemeye devam ederken, 6'lı Masa'dan çıkacak cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ise merak konusu olmayı sürdürüyor.

Bu kapsamdaki tartışmalar sürerken, konuyla ilgili bir yorum da Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ten geldi.

Öztürk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin yer aldığı ‘altılı masa’nın cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenmedi ama Kılıçdaroğlu’nun ismi ön plandaydı.

Gazeteci Fatma Karaağaç’a konuk olan Öztürk de Akşener’in cumhurbaşkanı adayının CHP lideri Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi ve ekledi: “Kemal Kılıçdaroğlu adaydır. Masadaki diğer adayların da Kılıçdaroğlu üzerinde herhangi bir olumsuzlukları veya çekincelerinin olmadığını söyleyelim.”



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