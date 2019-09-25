Mercedes‘e 870 milyon euro ceza





Stuttgart Savcılığı, cezanın Daimler şirketinin araç sertifikasyonuyla ilgili biriminin 2008’den beri denetleme görevini ağır şekilde ihmal etmesi nedeniyle kesildiğini belirtti. Savcılıktan yapılan açıklamada, “Böylece dizel emisyonları kısmen normlara uygun olmayan dizel araçlara resmi makamlarca ruhsat verilmiş oldu” denildi. Savcılık, kanıt olarak Federal Otomotiv Dairesi’nin normların çok üzerinde yüksek oranda egzoz emisyonu nedeniyle 684 bin Mercedes model aracın servis için geri çağrılmasına yönelik hazırlanan belgeleri gösterdi.