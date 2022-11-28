Mercedes sahipleri gaza basmak için ek para ödeyecek

Vergi hariç yıllık 1.200 $ maliyet karşılığında şirket, bazı araçlarının 0'dan 100 km/s hıza bir saniye daha hızlı çıkmasını sağlayacak.
Bu yenilik, rakip üretici BMW'nin bu yılın başlarında ısıtmalı koltuklar için bir abonelik özelliği sunmasının ardından geldi.
ABD'de Mercedes-EQ EQE 350 ve EQS 450 araçlarının yanı sıra bunların SUV muadillerinde satın alınabilecek. Mercedes ABD çevrimiçi mağazasına göre , özellik otomobilin motorunun çıkışını ve torku "elektronik olarak artırıyor".
TÜKETİCİNİN TEPKİSİ YÜKSEK
İskoç Otomobil Yazarları Derneği başkanı Jack McKeown, Mercedes'in yeni özelliğinin "şaşırtıcı değil ama moral bozucu" olduğunu belirtti.
"Bir telefon veya internet paketi için aylık abonelik ödediğinizde, şirkete bir servis için para ödüyorsunuz" dedi. "Mercedes, araca önceden taktiği ve muhtemelen aracı satın aldığınızda zaten parasını ödediğiniz donanım için ödeme yapmanızı istiyor. Abonelik hizmetlerinden daha fazla kâr elde etmeye çalışmak endişe verici bir trend ve umarım tüketiciler bu konuda gittikçe daha da artan bir tepki gösterirler." şeklinde ekledi.
OTOMOTİVDE MİKRO-TRANSAKSIYON SALGINI
Temmuz ayında BMW, müşterilerin arabalarında ısıtmalı koltukların ve direksiyonların kilidini açmak için ayda 25£ ödeyebileceklerini açıkladığında tepkiyle karşılaştı. Aralık 2021'de Toyota, bazı sürücülerden arabalarını bir anahtarlık kullanarak uzaktan çalıştırmaları için ayda 8 dolar ücret alacağını duyurdu.
2019'da Tesla, bir kereye mahsus 2.000 $ ücret karşılığında Model 3 araçlarının 0'dan 60mph'ye yarım saniye daha hızlı hızlanmasını sağlayan "Acceleration Boost" u tanıttı.
Hızlandırma Artışı aboneliği, ABD Mercedes vitrininde "çok yakında" olarak listeleniyor, ve piyasaya sürülmesi için kesin bir tarih verilmedi.