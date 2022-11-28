Mercedes sahipleri gaza basmak için ek para ödeyecek

Vergi hariç yıllık 1.200 $ maliyet karşılığında şirket, bazı araçlarının 0'dan 100 km/s hıza bir saniye daha hızlı çıkmasını sağlayacak.Bu yenilik, rakip üretici BMW'nin bu yılın başlarında ısıtmalı koltuklar için bir abonelik özelliği sunmasının ardından geldi.ABD'de Mercedes-EQ EQE 350 ve EQS 450 araçlarının yanı sıra bunların SUV muadillerinde satın alınabilecek. Mercedes ABD çevrimiçi mağazasına göre , özellik otomobilin motorunun çıkışını ve torku "elektronik olarak artırıyor".

İskoç Otomobil Yazarları Derneği başkanı Jack McKeown, Mercedes'in yeni özelliğinin "" olduğunu belirtti."Bir telefon veya internet paketi için aylık abonelik ödediğinizde, şirkete bir servis için para ödüyorsunuz" dedi. "Mercedes, araca önceden taktiği ve muhtemelen aracı satın aldığınızda zaten parasını ödediğiniz donanım için ödeme yapmanızı istiyor.ve umarım tüketiciler bu konuda gittikçe daha da artan bir tepki gösterirler." şeklinde ekledi.Temmuz ayında BMW, müşterilerin arabalarındaödeyebileceklerini açıkladığında tepkiyle karşılaştı. Aralık 2021'de, bazı sürücülerden arabalarınıücret alacağını duyurdu.2019'daücret karşılığında Model 3 araçlarınınsağlayan "Acceleration Boost" u tanıttı.Hızlandırma Artışı aboneliği, ABD Mercedes vitrininde "" olarak listeleniyor, ve piyasaya sürülmesi için kesin bir tarih verilmedi.