Samanyolu Haber /Dünya / Mercedes yüzbinlerce dizel panelvan aracı geri çağırıyor /12 Ekim 2019 10:20

Mercedes yüzbinlerce dizel panelvan aracı geri çağırıyor

Mercedes-Benz aralarında Sprinter panelvan modellerin de olduğu yüzbinlerce dizel aracını geri çağırıyor.

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Otomotiv devinden yapılan açıklamada Alman Karayolları İdaresi KBA'nın Mercedes'in Euro 5 standartlarına uyumlu OM651 dizel motoru kullanan araçlarda yaptığı inceleme sonucu kendilerine araçları geri çağırma talimatı verdiğini duyurdu.Geçen hafta Bild gazetesinin hafta sonu yayını olan Bild am Sonntag, Sprinter modellerin kurallara uygun olmayan yazılım nedeniyle geri çağrılabileceğini yazmıştı.

Euronews'te yer alan habere göre Mercedes'in çatı şirketi Daimler, geri çağırmadan etkilenecek araç miktarının 6 haneli sayıların ortalarında olacağını açıkladı. Alman üretici buna 2016 yılına kadar üretilen 260 bin adet bir önceki nesil Sprinter panelvanların da dahil olduğunu ve yetkililerle iş birliği içerisinde hareket ettiklerini belirtti.
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