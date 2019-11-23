Samanyolu Haber /Ekonomi / Mercimek fiyatında sıradışı tırmanış /23 Kasım 2019 13:38

Mercimek fiyatında sıradışı tırmanış

Enflasyonun yüksek olduğu Türkiye’de gıda ürünleri cep yakıyor. Kuru soğandaki yüksek fiyat artışının ardından benzer bir durum da şimdi kırmızı mercimekte yaşanıyor.

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Sözcü’nün haberine göre kırmızı mercimek fiyatı fırladı. Üreticide kilosu 2 lira 66 kuruş olan kırmızı mercimek, 4 lira 50 kuruşa çıktı. Kırmızı mercimek market raflarında ise kilosu 11 liradan satılmaya başlandı. Organik mercimek de 14 liradan satılıyor.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Borsada yüzde 100 zamlanan mercimek nedeniyle, dar gelirli mercimek çorbasına da muhtaç olacak. Bu yıl ekim alanı arttı ancak verim artmayınca sorun katlandı. Son 18 yılda kırmızı mercimek ekim alanlarında yüzde 42 azalma oldu. Yine ithalat ile çözüm aranacak'' diye konuştu.

Geçen yıl mercimekte 331 bin ton ithalat gerçekleştiğini hatırlatan Gürer “Bu yıl ekim alanı arttı ancak verim artmayınca sorun katlandı. Üreticiyi girdi fiyatları ve mevsimsel değişimler vurdu. Sezon başında 2 lira 60 kuruş olan mercimeğin şu an borsada kilosu 4 lira 50 kuruşa çıktı” dedi.

“Böyle giderse fiyat daha da katlanacak” uyarısında bulunan Gürer, şöyle devam etti:

“On sekiz yılda kırmızı mercimek ekim alanlarında yüzde 42 azalma meydana geldi. İthale mecbur kaldıkça üretim düşecektir.
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