Samanyolu Haber /Gündem / Merdan Yanardağ için savcılık ek süre istedi /25 Ekim 2025 12:11

Merdan Yanardağ için savcılık ek süre istedi

Casusluk soruşturması kapsamında dün sabah gözaltına alınan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın gözaltı süresi uzatıldı.

SHABER3.COM

Gazeteci Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında “casusluk” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Dün sabah TELE1’e canlı yayın sırasında polis baskını düzenlenirken, Yanardağ’ın kanaldaki odası arandı. Merdan Yanardağ ise evinden gözaltına alındı. Akşam saatlerinde ise TELE1’e kayyım atandı.

Yanardağ’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Merdan Yanardağ’ın gözaltı süresi 24 saat uzatıldı” denildi.

Yanardağ’ın avukatı Bilgitay Durna, kararın ailesine bildirildiğini açıkladı.

Yanardağ gözaltındayken şu açıklamayı yapmıştı: “Bu 5. sınıf bir kumpas. Hayatım boyunca Filistin halkı ile dayanışma içinde oldum. İsrail ile ticareti sürdürenler siyonist rejime karşı mücadele eden bize operasyon yapıyor. 2019 seçimine müdahale etme gibi bir durumum asla söz konusu olmadı. O seçim döneminde yalnızca gazetecilik yaptık, konuklar aldık. Hayatım boyunca hiç kimseyle gazetecilik faaliyeti dışında bir ilişkide bulunmadım. Bu, bana ve Tele1’e yönelik kötü kurgulanmış 5. sınıf bir kumpas”.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merdan Yanardağ için savcılık ek süre istedi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:00:27