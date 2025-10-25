Merdan Yanardağ için savcılık ek süre istedi

Gazeteci Merdan Yanardağ, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan hakkında “casusluk” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Dün sabah TELE1’e canlı yayın sırasında polis baskını düzenlenirken, Yanardağ’ın kanaldaki odası arandı. Merdan Yanardağ ise evinden gözaltına alındı. Akşam saatlerinde ise TELE1’e kayyım atandı.



Yanardağ’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Merdan Yanardağ’ın gözaltı süresi 24 saat uzatıldı” denildi.



Yanardağ’ın avukatı Bilgitay Durna, kararın ailesine bildirildiğini açıkladı.



Yanardağ gözaltındayken şu açıklamayı yapmıştı: “Bu 5. sınıf bir kumpas. Hayatım boyunca Filistin halkı ile dayanışma içinde oldum. İsrail ile ticareti sürdürenler siyonist rejime karşı mücadele eden bize operasyon yapıyor. 2019 seçimine müdahale etme gibi bir durumum asla söz konusu olmadı. O seçim döneminde yalnızca gazetecilik yaptık, konuklar aldık. Hayatım boyunca hiç kimseyle gazetecilik faaliyeti dışında bir ilişkide bulunmadım. Bu, bana ve Tele1’e yönelik kötü kurgulanmış 5. sınıf bir kumpas”.