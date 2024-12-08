Merdivenden düşen ünlü yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti

Türk sinemasının önemli isimlerinden yönetmen Şerif Gören hayatını kaybetti. 22 Kasım’da evindeki merdivenlerden düşerek başını yere çarpan ve yaralı halde hastaneye kaldırılan Gören, entübe edildikten birkaç hafta sonra yaşamını yitirdi.



1944 yılında doğan Şerif Gören, kariyeri boyunca “Kurbağalar”, “Yılanların Gücü”, “Sen Türkülerini Söyle”, “Almanya Acı Vatan”, “Endişe”, “Deprem”, “Katırcılar”, “Amerikalı”, “Derman”, “Gelincik”, “On Kadın”, “Nehir”, “Tomruk”, “Firar” ve “Herhangi Bir Kadın”ın da aralarında bulunduğu pek çok filmin yönetmenliğini üstlendi.



Gören, usta sinemacı Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı “Yol” filmi ile 1982 yılında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülüne layık görülmüş ve Türk sinemasının uluslararası alanda tanınmasına büyük katkı sağlamıştı.

