Samanyolu Haber /Gündem / 'Merhamet duygusu ortadan kalkmış!' /29 Ekim 2019 11:45

'Merhamet duygusu ortadan kalkmış!'

Saadet Partisi Genel başkanı Temel Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında cezaevinden kendisine gelen mektupları gündeme getirdi

'Merhamet duygusu ortadan kalkmış!'

Saadet Partisi Genel başkanı Temel Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında “Türkiye’nin ekonomi ile birlikte en önemli problemi adalet mekanizmasının düzgün çalışıp çalışmamasıdır” dedi. 

Karamollaoğlu adalet sistemindeki çarpıklıkları anlatırken kendisine gelen mektupları gündeme getirdi. 

 “Bundan zarar görenler bunu candan yaşıyorlar. Bu konuyu fazlaca gündeme getirdiğimizden dolayı mıdır bilmiyorum. Bana yüzlerce, binlerce mektup geliyor. Hepsi dert dolu. Hapishaneden geliyor çoğu. Öyle bir durum var ki acıma ve merhamet duygusu ortadan kalkmış. Senin rakiplerin adaletten emin olmadığı sürece o ülkede adalet yok demektir. Biz onun için bu mekanizmanın bir an önce düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”
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