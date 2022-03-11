Samanyolu Haber /Gündem / Meriç’i geçerken hayatını kaybeden KHK’lı Cemil Karabidek toprağa verildi /11 Mart 2022 17:16

Meriç’i geçerken hayatını kaybeden KHK’lı Cemil Karabidek toprağa verildi

İki gün önce Meriç’te yaşamını yitiren KHK’lı astsubay Cemil Karabidek’in cenazesi memleketi Yozgat’ta defnedildi. 52 yaşındaki Karabidek’in yapılan otopsi sonucunda 15 saat suda kaldığı tespit edildi. Karabidek, üç çocuk babasıydı.

SHABER3.COM

Türkiye’den Yunanistan’a geçerken Meriç Nehri’nde hayatını kaybeden KHK’lı astsubay Cemil Karabidek’in cenazesi bugün öğle vaktinde kılınan namazdan sonra Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Baştürk Deveci Köyü’nde toprağa verildi.

En son Uşak’ta görev yapan Karabidek, Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olay 9 Mart 2022 günü akşam üzeri Edirne Uzunköprü Karakolu’ndan Cemil Karabidek’in Ankara’da yaşayan ailesi aranınca ortaya çıktı. Dün yapılan otopsi sonucunda Cemil Karabidek’in 15 saat suda kaldığı tespit edildi.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Meriç’i geçerken hayatını kaybeden KHK’lı Cemil... Sonraki Haber >>

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

Cem Yılmaz'dan 'Muharrem Sarıkaya' göndermesi

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

AKP'li vatandaşın 'Lozan' yorumu gündem oldu

Meral Akşener’e açık açık Tansu Çiller'i sordu!

Meral Akşener’e açık açık Tansu Çiller'i sordu!

'Sav Allah'ım ne olur'

'Sav Allah'ım ne olur'

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Saadet'ten ''Erdoğan'ın İsrail yakınlaşmasına'' ironik video

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Rus işgalciler Ukrayna'daki doğum hastanesini böyle bombaladı

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:40:00