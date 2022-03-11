Meriç’i geçerken hayatını kaybeden KHK’lı Cemil Karabidek toprağa verildi

Türkiye’den Yunanistan’a geçerken Meriç Nehri’nde hayatını kaybeden KHK’lı astsubay Cemil Karabidek’in cenazesi bugün öğle vaktinde kılınan namazdan sonra Yozgat’ın Aydıncık ilçesi Baştürk Deveci Köyü’nde toprağa verildi.
En son Uşak’ta görev yapan Karabidek, Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Olay 9 Mart 2022 günü akşam üzeri Edirne Uzunköprü Karakolu’ndan Cemil Karabidek’in Ankara’da yaşayan ailesi aranınca ortaya çıktı. Dün yapılan otopsi sonucunda Cemil Karabidek’in 15 saat suda kaldığı tespit edildi.