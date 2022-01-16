Samanyolu Haber /Gündem / Meriç mülteci çifte mezar oldu /16 Ocak 2022 12:53

Meriç mülteci çifte mezar oldu

Avrupa’ya gitmek amacıyla İran’dan yola çıkan Xalil Rwangard ile Somaya Kamxan çifti bir grup mülteciyle beraber Türkiye üzerinden Yunanistan’a botla geçmeye çalışırken 13 Ocak’ta Meriç Nehri’nde boğuldu. Çiftin cenazelerinin Yunanistan polisi tarafından teslim alındığı açıklandı.

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13 Ocak günü Yunan polisine yapılan bir yardım çağrısıyla durumun ortaya çıktığını belirtildi. Çiftin cansız bedenlerinin bir süre nehirde sürüklendikten sonra karaya vurduğu kaydedildi.

Xalil ile Somaya çiftinin yakınları, ikilinin Avrupa’ya gitmek amacıyla İran’dan yola çıktıkları bilgisini verdi. Kürt ailenin insan kaçakçıları aracılığıyla bir grup mülteciyle birlikte Türkiye’ye geldiği, oradan Yunanistan’a geçmek üzere yine kaçakçılar aracılığıyla Meriç nehrinden bir botla karşıya geçmeye çalıştıkları belirtildi.
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