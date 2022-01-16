Meriç mülteci çifte mezar oldu

13 Ocak günü Yunan polisine yapılan bir yardım çağrısıyla durumun ortaya çıktığını belirtildi. Çiftin cansız bedenlerinin bir süre nehirde sürüklendikten sonra karaya vurduğu kaydedildi.







Xalil ile Somaya çiftinin yakınları, ikilinin Avrupa’ya gitmek amacıyla İran’dan yola çıktıkları bilgisini verdi. Kürt ailenin insan kaçakçıları aracılığıyla bir grup mülteciyle birlikte Türkiye’ye geldiği, oradan Yunanistan’a geçmek üzere yine kaçakçılar aracılığıyla Meriç nehrinden bir botla karşıya geçmeye çalıştıkları belirtildi.

