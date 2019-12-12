Samanyolu Haber /Dünya / Meriç Nehri'nde skandal görüntüler! /12 Aralık 2019 21:14

Meriç Nehri'nde skandal görüntüler!

Türkiye'den Yunanistan'a sığınan mültecilerin bazı Yunan askerleri tarafından geri bırakıldığına dair iddiaları teyit eden görüntü ve fotoğraflar Alman Der Spiegel dergisi tarafından yayımlandı.

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Yunanistan sınır muhafızlarının iltica etmek için bu ülkeye sığınan göçmenleri yasa dışı yollarla Meriç Nehri'nden Türkiye tarafına bıraktığı görüntüler ortaya çıktı. 

"Skandal" diye nitelenen görüntüler Almanya'nın muteber haber dergisi Der Spiegel tarafından yayımlandı.

Der Spiegel'in ulaştığı videoda, mültecilerin botlarla Yunanistan'dan Türkiye tarafında götürüldüğü görülüyor.

4 METRE BOYUNDA ŞİŞME BOTLARLA...

"Steffen Lüdke" isimli gazetecinin ulaştığı 17 Eylül 2018 tarihli videoya göre kar maskeli Yunan askerleri 4 metre boyunda botlarla mültecileri Türkiye tarafına bırakıyor. 

Kar maskeli askerlerin botla gidip geldiği esnada diğer mülteciler kıyıda askerlerin nezaretinde bekletiliyor.

Görüntü ve fotoğraflar hakkında Yunan hükümeti henüz bir beyanda bulunmadı. 






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