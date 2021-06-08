Meriç’te hayatını kaybeden Nurefşan için resim yarışması

Annesi Neslihan Teke ile birlikte Meriç Nehri’ni geçmeye çalışırken 5 Mart 2021’de hayatını kaybeden 9 yaşındaki Nurefşan Teke için resim yarışması düzenleniyor.





Merkez Amerika’da olan insan hakları kurumu Advocates of Silenced Turkey’in (AST) düzenlediği yarışmanın başvuruları 4 Haziran’da başladı. Yarışmaya katılmak isteyenler, 17×11 boyutundaki resimlerini 1 Ekim 2021’e tarihine kadar isim, yaş, iletişim bilgileri ve ülke adıyla birlikte [email protected] email adresine göndermeleri gerekiyor.





Birinciye 1000, ikinciye 500, üçüncüye 250 doların verileceği yarışmanın ayrıntıları www.silencedturkey.org’ da.





Kızını kaybeden Neslihan Teke o gece yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:





“Gece yarısı 4 kişi bota bindik, suya açıldık. Kıyıda bekleyenlerden biri ‘Baba batacaksınız’ diye bağırdı. Bottakilerden biri panikledi ve suya atladı. Onun atlamasıyla botun dengesi bozuldu ve Nurefşan ile suya düştük. Ben yüzme biliyordum. Kızımı tutmaya çalıştım ama çok akıntı vardı. Dayanmak güçtü. Saat gece üç civarıydı. Hava çok soğuktu. Kızıma: ‘Kendini bırakma, nefes al bana sarıl’ diye seslendim. O sırada herkes bir tarafa dağıldı. Bir can pazarı yaşanıyordu. Bütün çabama rağmen kızım ellerimden kayıp gitti. Nehrin ortasında bir dal parçasına tutunmuş halde soğuk suda 3,5 saat kaldım. Ölüm ile artık burun burunaydım. İçimden kendime ‘Kızım gitti benim yaşamamın ne anlamı var, artık şu dalı da bırak gitsin’ diyordum.