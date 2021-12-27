Meriç’ten geçen Türk sığınmacılar Sofulu’da bir adacıkta mahsur kaldı

Türkiye’den Yunanistan’a Meriç Nehri üzerinden geçen ve Sofulu kentinde mahsur kalan bir grup acil yardım çağrısında bulundu. Sosyal medyadan paylaşılan bir videoda havanın çok soğuk olduğunu ve aralarında hasta kişilerin de olduğunu belirten sığınmacılar ilgili kurumlardan acil yardım beklediklerini duyurdu.







Sosyal medya üzerinden Yunanistan’a çağrıda da bulunuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı sığınmacılara ulaşılmasını ve geri itilmemeleri çağrısında bulundu.













KHK’lı aktivist Mehmet Ali Uludağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımında sığınmacılara ilişkin, “Gelen bilgiler geri itmenin olacağı yönünde. Yunan yetkililer! Yapmayın bu kötülüğü! Uluslararası hukuka aykırı hareket ediyorsunuz! İltica hakkı uluslararası bir haktır! İLTİCA BİR SONUÇTUR! Sebepler ortadan kalkmadan insanları zulme gönderemezsiniz!” açıklamasında bulundu.