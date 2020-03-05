Samanyolu Haber /Gündem / Meriç'e 1.000 Özel Harekat polisi! /05 Mart 2020 13:54

Meriç'e 1.000 Özel Harekat polisi!

Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırı belirleyen Meriç Nehri'nin etrafında 1.000 özel harekât polisi bu sabah itibarıyla görev yapmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özel Harekât polisleri Yunan tarafına geçen göçmenlerin geri gönderilmesini engelleyecek." dedi.

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Türkiye-Yunanistan sınırında incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan polisinin göçmenleri geri itmesini engellemek için 1.000 Özel Harekât polisinin Meriç Nehri etrafında görevlendirildiğini açıkladı. 

Soylu, "Meriç Nehri boyunda geri itmeleri engellemek için 1.000 Özel Harekât polisini sabah itibarıyla intikal ettirdik." dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Size 'Kapıları açarım' dedim. Beni hafife aldınız." sözlerini duyan on binlerce mülteci Türkiye-Yunanistan sınırına akın etti. Yunan polisinin geri yolladığı mülteciler zor şartlar altında hayatta kalmaya çalışıyor.
 
"Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) ifade ettiği gibi biz artık buradan Yunanistan'a ve Avrupa'ya geçecek göçmenlerle ilgili bir engelleme ortaya koymuyoruz." diyen Soylu, "Gelen gelir, geçen geçer." sözleri ile Avrupa ülkelerini yine mültecilerle tehdit etti.

MERİÇ ETRAFINDA ÖZEL HAREKÂT POLİSLERİ GÖREV YAPACAK

Avrupa Birliği'nin sınır koruma kuvveti Frontex'in mültecilere ateş açtığını belirten Soylu, "Frontex maalesef kolluk kuvveti gibi çalışmaktadır. 164 insanı yaraladılar. 4 bin 900'ünü Türkiye'ye yeniden itmeye çalıştılar. Yunan makamları yalan üzerine yalan konuşmaktadırlar." ifadelerini kullandı. 

Soylu, "Türk Silahlı Kuvvetleri ile de konuştuk. 1.000 Özel Harekât polisimizi Meriç'in sınır sistemine getiriyoruz geri itmekleri engellemek amacıyla. Toplam 139 bin 70 sadece Edirne'den geçen.'' dedi.
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