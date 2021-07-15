Meriç'e zeplin konuşlandırıyorlar

Yunanistan, Türk sınırında göçmen hareketlerini ve Meriç nehrinden göçmen geçişlerini gözetlemek amacıyla zeplin kullanmaya başladı.







azinlikca.net sitesinin haberine göre Yunan-Türk sınırında görev yapacak zeplin Dedeağaç havaalanına getirildi. Ege’deki geçişleri gözetlemesi için aynı zeplinden bir tane de Limnos adasına yerleştirildi.





Avrupa Birliği (AB) Sınır Koruma Ajansı FRONTEX tarafından kullanılan kiralanan zeplinler Alman-Fransız ortak yapımı. 20 metre uzunluğundaki “Eagle Owl” Kartal Baykuş” zeplinleri, radar ve termal kameralarla donatıldı.





Ege ve Meriç'te Türk-Yunan sınırında 300 metre irtifada uçması planlanan zeplinlerin maksimum menzili ise 20 mil.





Yunanistan zeplinler sayesinde Ege denizi ve Meriç nehri boyunca süren kara sınırında 30,5 km derinlikte gerçek zamanlı olarak hareketleri izleyecek. Dört ay boyunca test edilecek olan zeplinler, gerekirse Lesvos-Midilli veya Samos-Sisam gibi diğer adalara da nakledilebilecek.