Samanyolu Haber /Gündem / Meriç'i bu sabah geçen Tenzile Karataş'ın iadesinden endişe ediliyor /15 Kasım 2021 19:38

Meriç'i bu sabah geçen Tenzile Karataş'ın iadesinden endişe ediliyor

15 Temmuz sonrası yaşananların ardından Meriç üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan Tenzile Karataş’ın Yunanistan’da gözaltı işlemleri başlatılmadan bir polis karakolunda bekletildiği ve avukatlarıyla görüştürülmediği öğrenildi. Ailesi Karataş’ın Türkiye'ye iade edilmesinden korkuyor.

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15 Temmuz'un ardından başlayan cadı avından sonda, bu sabah özgürlük için yola çıkan Tenzile Karataş’ın Yunanistan’da sorunlar yaşadığı öğrenildi. Kızı Rümeysa Nur Karataş, sosyal medyadan annesinin son durumunu paylaştı.

Bold'un haberine göre polislerin karakolda tuttuğu Tenzile Karataş’ın gözaltı işlemlerinin henüz yapılmadığını söyleyen genç kız, annesinin Türkiye'ye iade edilmesinden korkuyor. Avukatların karakola ulaşmasına rağmen Tenzile Karataş’ın durumunda bir değişiklik olmadı.

Türkiye ve Yunanistan geri itmeler konusunda birbirini suçluyor.

Geri itmeler konusunda suçlanan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bu konuda delillerin olduğunu belirten Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel arasında canlı yayında gergin yaşanmıştı.

Rümeysa Nur Karataş da annesinin durumunu anlattığı videoyu gazeteci ve insan hakları aktivisti Beugel’i etiketleyerek paylaştı..
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