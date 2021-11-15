Meriç'i bu sabah geçen Tenzile Karataş'ın iadesinden endişe ediliyor

15 Temmuz'un ardından başlayan cadı avından sonda, bu sabah özgürlük için yola çıkan Tenzile Karataş’ın Yunanistan’da sorunlar yaşadığı öğrenildi. Kızı Rümeysa Nur Karataş, sosyal medyadan annesinin son durumunu paylaştı.







Bold'un haberine göre polislerin karakolda tuttuğu Tenzile Karataş’ın gözaltı işlemlerinin henüz yapılmadığını söyleyen genç kız, annesinin Türkiye'ye iade edilmesinden korkuyor. Avukatların karakola ulaşmasına rağmen Tenzile Karataş’ın durumunda bir değişiklik olmadı.





Türkiye ve Yunanistan geri itmeler konusunda birbirini suçluyor.





Geri itmeler konusunda suçlanan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bu konuda delillerin olduğunu belirten Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel arasında canlı yayında gergin yaşanmıştı.





Rümeysa Nur Karataş da annesinin durumunu anlattığı videoyu gazeteci ve insan hakları aktivisti Beugel’i etiketleyerek paylaştı..