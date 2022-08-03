Samanyolu Haber /Gündem / Meriç'te bir insanlık dramı daha: Nehrin ortasında doğum yaptı /03 Ağustos 2022 11:05

Meriç'te bir insanlık dramı daha: Nehrin ortasında doğum yaptı

Meriç Nehri üzerinden Avrupa’da gitmek için yola çıkan bottaki hamile göçmen, Yunan unsurları tarafından geri itildi. Hamile göçmen Meriç Nehri ortasında doğum yaptı.

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Edirne’de Meriç Nehri açıklarında Yunan unsurlarınca itilen kaçak göçmenlerin arasında bulunan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai nehrin ortasında botta doğum yaptı. Dalgalarla sürüklenen bottaki göçmenler Türk sınır birliği askerleri tarafından kurtarılırken; doğum yapan kadın ve bebeği hastanede tedaviye kaldırıldı.

"MERİÇ NEHRİ’NİN ORTASINDA DOĞUM YAPMIŞ"
Cumhuriyet'te yer alan habere göre lastik botla yurtdışına çıkmak isteyen kaçak göçmenlerden hamile olan Afganistan uyruklu Süheyla Rizai’nin nehrin ortasında doğum yaptığı öğrenildi. Anne Rizai, yeni doğan bebeği ile birlikte kıyıya getirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ
Türkiye’de tedaviye alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Nehirde doğum yapan Süheyla Rizai ve bebeği Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada yapılan kontrollerin ardından sağlık anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyiye gittiği öğrenildi.

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