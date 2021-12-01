Meriç'te donma tehlikesi geçiren 17 mülteci kurtarıldı

Meriç'teki bir adacıkta mahsur kalan 5'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 17 kişilik mülteci grubundan sevindiren haber geldi. Sabah saatlerinden itibaren sosyal medya üzerinden yapılan yardım çağrılarına Yunan polisi karşılık verdi ve ekip sağlıklı bir şekilde kurtarılarak güvenli bir yere götürüldü. Grubun, sığınma başvuruları ile ilgili işlemlerinin başlatılması bekleniyor.













Türkiye’den Yunanistan’a Meriç Nehri üzerinden geçen 17 sığınmacı donma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve haklarındaki siyasi davalar nedeniyle Yunanistan’a geçen sığınmacılardan beşi çocuk, dördü ise kadındı. Grup sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya çalıştı ve donmamak için yardım çağrısında bulundu.



