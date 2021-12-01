Samanyolu Haber /Gündem / Meriç'te donma tehlikesi geçiren 17 mülteci kurtarıldı /01 Aralık 2021 20:01

Meriç'te donma tehlikesi geçiren 17 mülteci kurtarıldı

Meriç'i geçip, Yunanistan sınırındaki bir adacıkta mahsur kalan 17 kişilik mülteci grubu Yunan polisi tarafından kurtarıldı.

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Meriç'teki bir adacıkta mahsur kalan 5'i çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 17 kişilik mülteci grubundan sevindiren haber geldi. Sabah saatlerinden itibaren sosyal medya üzerinden yapılan yardım çağrılarına Yunan polisi karşılık verdi ve ekip sağlıklı bir şekilde kurtarılarak güvenli bir yere götürüldü. Grubun, sığınma başvuruları ile ilgili işlemlerinin başlatılması bekleniyor.  



Türkiye’den Yunanistan’a Meriç Nehri üzerinden geçen 17 sığınmacı donma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve haklarındaki siyasi davalar nedeniyle Yunanistan’a geçen sığınmacılardan beşi çocuk, dördü ise kadındı. Grup sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya çalıştı ve donmamak için yardım çağrısında bulundu. 

Sabah saatlerinde Turkish Minute’un ulaştığı sığınmacılardan Hasan Bal, havanın çok soğuk olduğunu, grup içindeki özellikle çocukların durumunun çok kötü olduğunu belirtmişti. Ayrıca nehri geçerken bazı sığınmacıların suya düşüp ıslandığını bu sebeple soğuktan daha çok etkilendiklerini ve yiyeceklerinin de bitmek üzere olduğunu anlatmıştı. 

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