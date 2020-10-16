Meriç'te sıkışan 14 Türk göçmen Yunan ekiplerince kurtarıldı

Euronews Yunanca servisinin haberine göre Meriç deltası içindeki bir adacıkta yaklaşık 12 saat mahsur kalan ve aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 14 Türk göçmen kurtarıldı. Salı günü öğle saatlerinde Yunan sınır muhafızları tarafından kurtarılan kişilerin kaçakçıların rehberliğinde sınırı geçmek için harekete geçtiği ancak nehrin bir bölümünde oluşan adacığa takılarak burada mahsur kaldıkları ifade edildi. Grup daha sonra yakınları aracılığıyla bir avukata ulaştı ve güvenlik güçlerinden yardım istendi.





Adacıkta bulunan ailelerden bazıları bu sırada hipotermi (soğuk sebebiyle vücut ısısının aşırı düşmesi) belirtileri gösterirken Ferra'dan gelen Yunan güvenlik güçleri arama kurtarma çalışması başlattı. Bir bot yardımıyla kurtarılan kişiler daha sonra güvenli bölgeye götürülerek işlemleri yapıldı.