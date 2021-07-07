Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun doktora tezine inceleme

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun doktora tezine inceleme başlatıldı.





BirGün’den Berkant Gültekin'in konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı başvuruya yanıt veren Rektörlük, Kavcıoğlu’nun doktora tezinin Yayın Etik Kurulu’nda gündeme alındığını aktararak dosyaya raportör atandığını belirtti.





Yayın Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Akgiray’ın imzasını taşıyan yanıtta şu ifadeler kullanıldı:





“25.06.2021 tarihinde dosya Yayın Etik Kurulu gündemine alınmış olup, dosya ile ilgili bir raportör atanmıştır. Süreç Yayın Etik Kurulu Yönergesi'ne göre sürdürülüp, karar alındıktan sonra bilgi verilecektir.”





NE OLMUŞTU?

BirGün, 22 Mart 2021 tarihli haberinde, Merkez Bankası Başkanı ve eski AKP Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun 2003 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne sunduğu “Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi, Çözümü ve Takibi İçin Bir Uygulama” başlıklı doktora tezinde, Merkez Bankası’nın 2001 yılına ait “70’inci Hesap Yılı Hakkında Banka Meclisi’nce Hazırlanan Faaliyet Raporu”ndan kopyala-yapıştır tekniğiyle intihal yaptığını gündeme getirmişti.





Kavcıoğlu geçen süre boyunca habere ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, BirGün, 24 Mayıs 2021 tarihinde CİMER üzerinden Yükseköğretim Kurumu’na (YÖK) konuyla ilgili olarak şu soruları yöneltmişti:





"YÖK, intihal olduğu ortaya çıkan tezlerle ilgili ne tür işlemler yapmaktadır?





İntihal olduğu ortaya çıkan doktora tezinin iptal edilmesi için gerekli süreç başlatılmış mıdır?





YÖK dışında konuyla ilgilenen bir devlet kurumu bulunmakta mıdır?





Doktora tezinde akademik hırsızlık yapan bir kişinin, kamu görevinde bulunması Anayasa'yla uyumlu mudur?"





YÖK, verdiği yanıtta, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi uyarınca, başvurunun Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne iletildiğini belirtmişti.



