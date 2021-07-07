Samanyolu Haber /Gündem / Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun doktora tezine inceleme /07 Temmuz 2021 16:35

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun doktora tezine inceleme

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun doktora tezini incelemesi için raportör görevlendirdi.

SHABER3.COM

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun doktora tezine inceleme başlatıldı.

BirGün’den Berkant Gültekin'in konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı başvuruya yanıt veren Rektörlük, Kavcıoğlu’nun doktora tezinin Yayın Etik Kurulu’nda gündeme alındığını aktararak dosyaya raportör atandığını belirtti.

Yayın Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Akgiray’ın imzasını taşıyan yanıtta şu ifadeler kullanıldı:

“25.06.2021 tarihinde dosya Yayın Etik Kurulu gündemine alınmış olup, dosya ile ilgili bir raportör atanmıştır. Süreç Yayın Etik Kurulu Yönergesi'ne göre sürdürülüp, karar alındıktan sonra bilgi verilecektir.”

NE OLMUŞTU?
BirGün, 22 Mart 2021 tarihli haberinde, Merkez Bankası Başkanı ve eski AKP Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu’nun 2003 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’ne sunduğu “Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi, Çözümü ve Takibi İçin Bir Uygulama” başlıklı doktora tezinde, Merkez Bankası’nın 2001 yılına ait “70’inci Hesap Yılı Hakkında Banka Meclisi’nce Hazırlanan Faaliyet Raporu”ndan kopyala-yapıştır tekniğiyle intihal yaptığını gündeme getirmişti.

Kavcıoğlu geçen süre boyunca habere ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, BirGün, 24 Mayıs 2021 tarihinde CİMER üzerinden Yükseköğretim Kurumu’na (YÖK) konuyla ilgili olarak şu soruları yöneltmişti:

"YÖK, intihal olduğu ortaya çıkan tezlerle ilgili ne tür işlemler yapmaktadır?

İntihal olduğu ortaya çıkan doktora tezinin iptal edilmesi için gerekli süreç başlatılmış mıdır?

YÖK dışında konuyla ilgilenen bir devlet kurumu bulunmakta mıdır?

Doktora tezinde akademik hırsızlık yapan bir kişinin, kamu görevinde bulunması Anayasa'yla uyumlu mudur?"

YÖK, verdiği yanıtta, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi uyarınca, başvurunun Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’ne iletildiğini belirtmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun doktora tezine inceleme Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:12:42