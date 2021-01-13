Samanyolu Haber /Dünya / Merkel 10 hafta daha 'sert kapanma' istiyor /13 Ocak 2021 10:59

Merkel 10 hafta daha 'sert kapanma' istiyor

Almanya Başbakanı Merkel, virüsün İngiltere’de ortaya çıkan yeni türü nedeniyle endişeli. Merkel, “8-10 hafta daha sert kapanmamız gerekir” dedi.

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Almanya'da geçerli sert karantina önlemlerinin 31 Ocak’ta sona ermesi beklenmiyor. Başbakan Angela Merkel koronavirüste görülen yeni mutasyonlar nedeniyle endişeli. Kamuoyuna sızan haberlere göre Merkel, Hıristiyan Birlik (CDU/CSU) içişleri çalışma grubunun kapalı toplantısında konuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.

REKOR SEVİYEDE ARTACAK

Hürriyet Gazetesi'nde aktardığı ve Bild gazetesinin toplantıya katılanlara dayanarak verdiği habere göre, Merkel İngiltere’de görülen virüsün yeni mutasyonunun enfeksiyon sayılarını rekor biçimde artıracağını söyledi. Merkel “Eğer virüsün İngiltere’deki yeni türünü durduramazsak, enfeksiyon sayılarımız 10 katına çıkar. 8-10 hafta daha sert kapanmak zorundayız” dedi.

DAHA DA SERTLEŞECEK

Almanya kasım ayı başından itibaren koronavirüse karşı önce hafif önlemlerle yetindi. Ancak enfeksiyon sayıları düşmeyince aralık ayı ortasından itibaren tam karantina önlemlerine geçti. Önlemler daha da sertleştirilerek 31 Ocak tarihine kadar uzatıldı. Ancak bu gidişle tam karantina önlemlerinin daha da sertleştirilerek Paskalya’ya kadar süreceği tahmin ediliyor.

B117 TÜRÜ ÇOK TEHLİKELİ

Sağlık uzmanları özellikle virüsün İngiltere’de görülen B117 türünü çok tehlikeli buluyor. B117 türü başlangıçtaki koronavirüsten yüzde 50 daha fazla bulaşıcı. İngiltere’de enfeksiyon sayıları B117 türüyle rekor seviyede. Alman virüs uzmanı Martin Stürmer, virüsün İngiltere’deki B117 ve Güney Afrika’daki N501Y türüne karşı uyardı ve yeni mutasyonların Almanya’da da tespit ve takibine ağırlık verilmesini istedi. Stürmer, bunun teknik olarak mümkün olduğunu, ama zaman ve para gerektirdiğini söyledi.
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