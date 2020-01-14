Merkel 12 lideri Berlin'e davet etti

Rusya, Hafter güçlerinin süre istediğine dikkat çekerken, görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Almanya'dan Libya için sürpriz bir çıkış geldi.







Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta Libya zirvesi için davette bulundu. 12 ülkenin devlet ve hükümet başkanı Berlin'e davet edildi.Federal Hükümet'ten salı günü yapılan açıklamada zirvenin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres'in onayı ile devlet ve hükümet başkanları düzeyinde gerçekleşeceği kaydedildi.





Berlin'deki Libya zirvesi öncesinde Moskova'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.DW Türkçe'de yer alan habere göre Libya zirvesine ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır ve Cezayir ile Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği davet edildi.





Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es Serrac ile General Halife Hafter de Berlin'e davet edildi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Berlin'deki zirveye katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.





Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın gelip gelmeyeceği henüz kesinlik kazanmadı. Moskova'dan ayrılan Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Fayiz es Serrac ise bugün İstanbul'a geldi. Serrac burada devlet konukevine geçti.