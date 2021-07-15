Samanyolu Haber /Dünya / Merkel, ABD Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi /15 Temmuz 2021 20:21

Merkel, ABD Başkan Yardımcısı ile bir araya geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’nin başkenti Washington DC’de ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi.

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Almanya'da 26 Eylül'de görevi bırakacak olan Başbakan Angela Merkel, başbakan sıfatı ile son kez ABD'yi ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Merkel, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile başkent Washington DC'deki Deniz Gözlemevi’nde bir araya geldi.

Harris göreve gelmesinden bu yana ilk kez yabancı bir lideri konutunda ağırlarken, görüşmede Covid-19 salgını, iklim değişikliği gibi bir dizi küresel sorun ile Rusya ve Çin’in ele alınması bekleniyor.

Görüşmede ayrıca ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi ve sonrasında NATO ve Almanya’nın Afganistan’da istikrarın korunmasındaki rolünün de gündeme gelmesi bekleniyor.

Merkel, Harris'in ardından ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Merkel'in Biden ile görüşmesinde ABD'nin karşı çıktığı Kuzey Akım 2 projesinin gündeme gelmesi bekleniyor.
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