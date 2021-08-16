Samanyolu Haber /Dünya / Merkel Afganlar için işareti verdi: Türkiye! /16 Ağustos 2021 14:02

Merkel Afganlar için işareti verdi: Türkiye!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da Taliban'ın ülkedeki kontrolü ele geçirmesi sonrası büyük oranda göç alan "Türkiye ile yakın bir şekilde çalışılması gerektiğini" söyledi.

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Merkel, ABD ve NATO askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin domino etkisi yaptığını belirtti.

Bild Zeitung'un Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) kaynaklarına dayandırdığı haberinde, partinin yönetim kurulu toplantısında Almanya Şansölyesi'nin Afganistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili söylediklerine yer verdi.

Almanya'nın Afganistan'daki insanlara yerel bazda destek vermekle ilgilendiğine ve olası bir sığınmacı dalgasına dikkati çeken Merkel'in, "Acı saatler yaşıyoruz, şimdi kurtarmaya konsantre olmalıyız. Bunun dışında da Türkiye ile yakın çalışmamız gerekiyor." dediği öne sürüldü.

Afganistan'dan askeri birliklerin çekilme kararının ABD yönetimi tarafından alındığının altını çizen Merkel, "Afganistan'da iç siyasi meseleler var. Şu anda Afgan vatandaşların ülkeyi terk edip etmemesi Taliban'a bağlı. Türkiye ile yakın olarak çalışmak zorundayız." dedi.

Taliban'ın başkent Kabil'de kontrolü ele geçirdikten sonra Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmesi sonrası örgüt sözcüleri, ülkenin resmi adının yakın bir zamanda "Afganistan İslami Emirliği" olarak açıklanacağını söylemişti.

Gelişmeler sonrası Norveç ve Estonya'nın önerisiyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi acil bir toplantı kararı aldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Taliban yönetimi altında kalmak istemeyen Afganların havaalanlarına akın ettiği görüldü.
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