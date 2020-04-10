Merkel: Aşı bulunana kadar virüsle yaşayacağız

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınının gidişatına ilişkin "dikkatli bir iyimserlik" noktasına gelindiğini söyledi.





Perşembe günü Berlin'de bir basın toplantısı düzenleyen Merkel, ülkedeki koronavirüs vakalarının artış hızında bir yavaşlama gözlendiğini kaydetti. Buna rağmen virüsün "aşı bulunana kadar bir tehdit olarak kalacağını" kaydeden Başbakan, "Bu virüsle birlikte yaşayacağımız anlamına geliyor" diye konuştu.





"Her geçen gün daha az insana bulaşsa da virüs henüz yok olmadı" ifadelerini kullanan Merkel, "Dikkatli olmazsak şu ana kadar ulaştığımız başarıyı hızlı bir biçimde yok edebiliriz" uyarısında bulundu. Durumun "kırılgan" olmayı sürdürdüğünü belirten Merkel, "Kendimizi güvende hissetmemiz yanlış olur" diye konuştu. Merkel, "uzunca bir süre bu pandemiyle yaşamak zorunda olunduğuna ilişkin net göstergeler mevcut olduğunu" ifade etti.





"Çok isterdim ama…"





Kamusal yaşamın Mart ayından bu yana ciddi biçimde kısıtlanmış bulunduğu Almanya'da daha sıkı önlemlere ihtiyaç olmadığını belirten Merkel, alınan önlemlere uyanlara teşekkür etti. Başbakan, Cuma günü başlayacak dört günlük Paskalya tatili sürecinde de herkesi önlemlere uymaya çağırdı.





Merkel, "Sizlere her şeyin eski haline döneceğini ve normal hayatımıza dönebileceğimi söyleyen ilk kişi olmayı gerçekten çok isterdim. Ama maalesef bu mümkün değil" sözlerini sarf etti. Yaz döneminde koronavirüs önlemlerinin ne tür bir hale bürüneceğine ilişkin bir yorum yapmaktan kaçınan Başbakan, "Ben de bu günlerde sürekli bunu düşünüyorum" dedi.





Merkel gelecek hafta 16 eyaletin başbakanlarıyla salgının gidişatı ve alınan önlemlere ilişkin bir görüşme gerçekleştirecek. Toplantıda mevcut şartlar altında 19 Nisan'a kadar geçerli olan kamusal önlemlerin uzatılıp uzatılmayacağı ele alınacak. Sözkonusu istişarelerin temelinde, Leopoldina Ulusal Bilimler Akademisi'nin gelecek hafta başında yayınlayacağı araştırma olacak. Başbakan'ın aktardığına göre, sözkonusu çalışmada virolog ve epidemologların yanı sıra iktisatçı, sosyolog ve ahlakbilimciler de yer alıyor.





Almanya'da alınan önlemlerin gelinen noktada sonuç verdiği gözleniyor. Şu ana kadar virüse yakalanan yaklaşık 110 bin kişiden 50 bini iyileşti. Ancak ufukta festival ve gece kulüplerinin açılması gibi geniş katılımlı etkinliklere yeniden izin verilmesi görünmüyor. Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın aktardığına göre, Almanya'da halihazırda 3 bin Covid-19 hastası yoğun bakımda tutuluyor.