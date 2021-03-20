Merkel: AstraZeneca yaptırırım ancak sıramı beklemek istiyorum

Almanya Başbakanı Merkel, son günlerde bir çok ülkede kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısını olabileceğini belirterek, "AstraZeneca aşısını yaptırırım ancak sıra bana gelene kadar beklemek istiyorum" dedi.





Merkel, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanması durumunda, Rusya’nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının AB’de kullanılması gerektiğini, birliğin sipariş vermemesi halinde Almanya’nın bunu kendi başına yapacağını ifade etti.





Bir gazetecinin ‘Almanya’nın Rus Sputnik V aşısını AB’den bağımsız olarak satın almasının mümkün olup olmadığı’ yönündeki sorusuna Merkel, “EMA tarafından kullanılmasına onay verilen tüm aşıları AB’de kullanmalıyız. Ben böyle bir sipariş verirdim. Avrupa için bir sipariş verilmeyecekse, ki buna dair herhangi bir işaret görmüyorum, o halde Almanya olarak bunu kendi başımıza yapmak durumundayız. Bu mümkün ve biz bunu yapacağız” diye cevap verdi.





Almanya Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Doris Berve Schucht, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği Sputnik V aşısının Almanya’daki olası üretimi konusunda Alman ilaç şirketi IDT Biologika ile görüşmelere başladıklarını duyurmuştu.





‘ASTRAZENECE AŞISINI YAPTIRIRDIM AMA SIRAMI BEKLİYORUM’





Almanya dahil 20’den fazla ülkede kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısının ülkede kullanımına devam edilmesi kararı hakkında Merkel, “Evet, AstraZeneca aşısını yaptırırım ancak sıra bana gelene kadar beklemek istiyorum” dedi.





Ülkede artan koronavirüs vakaları karşısında çok bir durumda olduklarını kaydeden Merkel, Kovid-19’la mücadele kapsamında önlemlerin arttırılması gerektiğini söyledi. Merkel, kısıtlamaların gevşetilmesine yönelik olarak, “Acil durum freni konusunda anlaşmış olmamız iyi bir şey, maalesef bunu kullanmak zorunda kalacağız” ifadelerini kullandı.





Aşılama konusunda ilk etapta aşı merkezlerinin kapasitesinin kullanılacağını ve söz konusu kapasitenin haftada 2 milyon 250 bin doza tekabül ettiğini söyleyen Merkel, “Önümüzdeki nisan ayının başından itibaren federal eyaletlerdeki pratisyen hekimlerin muayenehanelerine de aşı dağıtılacak” dedi.