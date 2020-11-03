Merkel yine çok net konuştu: Tünelin ucundaki ışık uzak

İkinci dalga korona salgınının önüne geçmek için alınan kararları Merkel’in bizzat kendisinin anlatması nedeniyle rutin olarak yapılan basın sözcülerinin toplantısı da iptal edildi. Merkel basın toplantısında korona salgını döneminde yaşananlarla ilgili “İkinci Dünya Savaşı’ndan beri yaşamadığımız bir deneyim bu. Yüzyılda bir yaşanacak bir olay. Mevcut durum bizi endişelendiriyor. Hastanelerde acil durumla karşı karşıyayız” dedi.







HASTALIK TAKİP EDİLEMİYOR





Hürriyet Avrupa'da yer alan habere göre Merkel, basın toplantısını Korona Kabinesi toplantısından sonra yaptı. Konuşmasına pazartesiden itibaren uygulanan katı önlemleri anlatarak başlayan Merkel “Alınan karar tüm vatandaşları etkiliyor. Vatandaşların büyük bölümü alınan kararlara karşı anlayış gösteriyor. Ancak kararlara şüpheyle bakanlar da var. Hoşnutsuzluğu da anlıyorum. Ama başka çaremiz yok. Koronayla mücadelede kasım ayında başarılı olmak her birimizin elinde. Ben demokrasilerdeki aklın ve sorumluluğun gücüne inanıyorum. Doktorlar ve sağlık çalışanları hastaların yüzde 75’inin virüsü nasıl kaptığını takip edemiyor. Kısmı kapatma kararı aldık ki doktorlar hastalığı takip edebilsin. Koronanın sistemimize aşırı yükleme yapmasına izin veremeyiz. Biz uzun süre ne tür önlemler alınması gerektiğini tartıştık. Alınan önlemlerden daha ılımlısını ve daha uygununu bulamadık. Bu yüzden alınan sıkı önlemlere inanarak karar verdik. Ekonomi işlemeye devam edecek. Okullar ve yuvalar açık kalacak” dedi.





İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ GEREĞİ





Almanya’daki korona vakalarıyla ilgili bilgi veren Merkel, ülkedeki bulaş oranının yüksekliğine dikkat çekerek, “100 bin nüfusta 50 hastanın altına düşmek zorundayız” dedi. Merkel, nüfusumuzun yüzde 30’u risk altında derken “Kreşleri ve okulları açık tutuyorsak ibadethaneleri de açık tutmamız gerekir. Bu gereklilik inanç özgürlüğü ve anayasal haktan kaynaklanıyor. ” dedi.





‘HER ORTAMDAN TEMASI AZALTMALIYIZ’





Merkel, basın toplantısında kapatılan işletmelere 10 milyar euro yardım verileceğini yinelerken, kapatılan işletmelerin sahiplerinden anlayış göstermelerini istedi. Restoranların kapanması kararını da savunan Merkel “Hiç kimse gelir kaybından dolayı yalnız bırakılmayacak” sözü de verdi. Merkel, alınan kararlarla amaçlarının temasları azaltmak olduğunu vurguladı. Merkel “Mümkün olan her yerde ve her ortamda teması azaltmalıyız. Bu dört haftada hayatı güzelleştiren ne kadar çok şey varsa ondan vazgeçmeliyiz anlamına geliyor” dedi.





‘BİZİ ZOR 4 AY BEKLİYOR’





Gelecek ile ilgili umutlu da konuşmayan Merkel “Bizi zor dört ay bekliyor. Tünelin ucundaki ışığın görünmesi daha çok uzakta” dedi. Kamuya açık alanlarda en fazla iki haneye mensup kişilerin buluşmasına izin verilirken, bu buluşma da 10 kişiyle sınırlandırıldı. Merkel, halkı bir kez daha tatile çıkmamaları, buluşmaları azaltmaları, ev ziyaretleri yapmamaları ve mümkünse evden çalışmaları konusunda uyardı. Kültürel faaliyetlerin durdurulmasından üzüntü duyduğunu belirten Merkel “Kültürel etkinlikler bizim toplum yaşantımız için vazgeçilmez özel bir yere sahip. Ancak her alanda teması azaltmak zorundayız” dedi. Merkel, korona koşullarında Noel kutlamalarının yaşanacağını belirtirken, geniş katılımlı yeni yıl kutlamaların da yapılmayacağını belirtti. Bir soru üzerine Merkel “Ben üşütmedim. Ama daha önce üşütmüştüm. Testlerim başarılı çıktı” dedi.