Samanyolu Haber /Dünya / Merkel davet etti, Erdoğan gidiyor /18 Ocak 2020 11:21

Merkel davet etti, Erdoğan gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Libya konusunda gerçekleştirilecek toplantıya katılmak için yarın Almanya'nın başkenti Berlin'e gidecek.

SHABER3.COM

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan duyuruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Libya Konferansı’na katılmak üzere Berlin'i ziyaret edeceği açıklandı. Erdoğan’ı zirve için Almanya Başbakanı Angela Merkel davet etmişti.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

* Türkiye, Libya'da, 2259 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı temelinde uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi ve Birleşmiş Milletler'in himayesinde Libyalıların sahiplendiği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana desteklemiştir.

* Bu doğrultuda her seviyede yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuş; keza, Berlin Süreci'ne de yapıcı bir tutumla aktif katkı sağlamıştır.

Zirve'de Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülüyor.
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