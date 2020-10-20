Samanyolu Haber /Gündem / Merkel’den göçmenlere birlik çağrısı /20 Ekim 2020 10:51

Merkel’den göçmenlere birlik çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, 12’nci uyum zirvesinde ‘Zor günlerde beraberlik’ çağrısı yaptı. Merkel, korona salgını nedeniyle uyumun ihmal edilmemesi uyarısında bulundu.

Merkel’den göçmenlere birlik çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ekonomi, siyaset, spor ve dini cemaat temsilcileriyle video konferans aracılığıyla 12’nci uyum zirvesini gerçekleştirdi. Zirvenin ardından bir basın açıklaması yapan Merkel, “Bu zor günlerde birlik ve beraberliği güçlü tutalım” çağrısında bulundu. Merkel, “İnsanlarımızın sağlığını korumak için olabildiğince temkinli olmalıyız. Aynı zamanda bu zor günlerde beraberliğimizin güçlü kalması için olabildiğince dikkatli olmalıyız” diye konuştu. Bunun özellikle Almanya’da kısa süredir yaşayanlar için önemli olduğunu vurgulayan Merkel, “Salgın farklı sertlikte olsa bile hepimizi etkiliyor” dedi. Korona krizinde kısıtlamaların göçmenleri çok daha olumsuz etkilediğini belirten Merkel, göçmen kökenlilerin çalıştığı sektörlerde iş yerini kaybetme korkusunun daha yüksek olduğuna işaret etti.
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