Samanyolu Haber /Gündem / Merkel’den Hanau mesajı : Irkçılığın nefretine karşı dayanışmaya çağırdı /14 Şubat 2021 10:09

Merkel’den Hanau mesajı : Irkçılığın nefretine karşı dayanışmaya çağırdı

Almanya Başbakanı Merkel, 9 kişinin öldüğü Hanau’daki saldırının yıl dönümü öncesinde yayınladığı video mesajında, bir arada yaşamak isteyen herkesi ırkçılık nefretine karşı dayanışmaya davet etti.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020’de düzenlenen 9 kişinin öldüğü ırkçı saldırının yıl dönümü yaklaşırken bir video mesaj yayınladı. 

Her türlü ırkçılığı kınadığını belirten Merkel, "Irkçılık bir zehirdir, nefret bir zehirdir" ifadelerini kullandı. Hanau’daki katliamı, "Toplumumuzda barış içinde bir arada yaşamaya ve insanların uyumuna karşı bir kırılma anıydı" diye nitelendiren Merkel, Almanya’da bir arada yaşamak isteyen herkesi ırkçılığın nefretine karşı dayanışma göstermeye çağırdı.

Hanau saldırısı, Halle’deki sinagog saldırısı ya da Vali Walter Lübcke cinayeti gibi şiddet eylemlerinin, aşırı sağcılığın nelere yol açabileceğini korkunç bir şekilde gösterdiğini belirten Merkel, bu nedenle federal hükümetin, bu yıkıcı ideolojinin temelini yok etmek adına elinden geleni yaptığını söyledi.

Almanya’da, aşırı sağcılık ve ırkçılıkla mücadele için kurulan hükümet komisyonuna ek olarak, kamuda çeşitli yapısal önlemler ve ırkçılığa maruz kalanların mağduriyetlerinin giderilmesi hedefiyle yeni politikalar hayata geçirildi.

Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde geçen yıl çoğunlukla göçmen kökenlilerin gittiği iki kafede silahıyla ateş açan 43 yaşındaki saldırgan 9 kişiyi öldürmüştü. Saldırgan daha sonra evine giderek önce annesini öldürmüş ardından da intihar etmişti.
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