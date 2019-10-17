Merkel’den harekât çıkışı: Türkiye’ye operasyonu bitirin dedim

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD'i bölgeden uzaklaştırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı dokuzuncu gününe girerken, uluslararası diplomasi gündemindeki yerini de koruyor.





Almanya Başbakanı Angela Merkel, parlamentoda milletvekillerine yaptığı konuşmada harekâta değindi. Harekâtın durdurulması çağrısı yapan Merkel, “Son günlerde Türkiye’ye birden fazla kez operasyonu durdurmalarını söyledim” dedi.





Harekâtın insani ve jeopolitik etkilerinin büyük olacağını savunan Merkel, “Bu sebeple Almanya mevcut şartlar altında Türkiye’ye silah satışı yapmayacak” ifadelerini kullandı.